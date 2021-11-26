الاحتلال يعتقل أسيرين محررين ويداهم عدة منازل ببيت لحم

أقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم، الجمعة، على اعتقال أسيرين محررين من بلدة كفر اللبد، شرق طولكرم.

وحسب المعلومات الواردة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين حاتم حافظ فقها ونجله قسام، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وفي محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتقلت أحد المواطنين.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم منير عرفة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واقتحمت منزل المواطن عبد الله الهريمي في شارع الصف بالمدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلي المواطنين عيسى فوزي زعول وحسن علي عبد الله حمامرة، من قرية حوسان غرب بيت لحم.