كورونا في الضفة وغزة: 3 حالات وفاة و210 إصابات جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 3 حالات وفاة و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا و287 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة ومثليها في جنين والخليل.

وقالت إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 28، جنين 23، ضواحي القدس 4، طوباس 5، الخليل 34، رام الله والبيرة 23، طولكرم 5، نابلس 10، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 77، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3040 فحصا".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 19، جنين 6، طوباس 1، الخليل 41، رام الله والبيرة 17، طولكرم 4، نابلس 3، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 190".

ولفتت إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

وبيّنت وزيرة الصحة وجود 35 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 64 مصابا، بينهم 6 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بجرعات التطعيم، أوضحت أن عددها الكلي بلغ 2,844,110 جرعة، من بينها 2,054,446 في الضفة، و789,664 في قطاع غزة.