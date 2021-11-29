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كورونا في الضفة وغزة: 3 حالات وفاة و386 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 29/11/2021 - 13:48

كورونا في الضفة وغزة: 3 حالات وفاة و386 إصابة جديدة
من حملة التطعيم في الخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 3 حالات وفاة و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 219 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن حالات الوفاة سجلت في رام الله والخليل ونابلس.

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 9، الخليل 104، بيت لحم 33، جنين 28، رام الله والبيرة 43، أريحا والأغوار 8، نابلس 16، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، قطاع غزة 138".

وأشارت إلى أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 4، الخليل 4، بيت لحم 14، جنين 2، رام الله والبيرة 27، أريحا والأغوار 2، نابلس 14، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 144".

وقالت إن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 79 مصابا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الصحة الفلسطينية
#كورونا
#فيروس كورونا
#قطاع غزة
#الضفة

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