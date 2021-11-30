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دوافع جنائية وراء طعن المسن في كريات غات

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 09:25

دوافع جنائية وراء طعن المسن في كريات غات
(توضيحية- الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، شابا (28 عاما) من بلدة كريات غات جات في الجنوب، تنسب له شبهات الضلوع في جريمة طعن المسن (75 عاما)، وإصابته بجروح طفيفة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المسن (75 عاما)، أصيب بجروح طفيفة جراء تعرضه للطعن، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى في عسقلان لاستكمال العلاج.

واستنفرت الشرطة قواتها في محيط كريات غات وشرعت في البحث عن المشتبه في طعن المسن، وبعد ملاحقة وتفتيشات تم اعتقال شاب فلسطيني، حيث أخضع للتحقيق بشبهة ضلوعه بالحادث، لكن تم الإفراج عنه بعد التأكد من عدم ضلوعه بالحادث وإن خلفية جريمة الطعن جنائية.

وذكرت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام، أنها اعتقلت وعقب حملة تفتيشات شابا يبلغ (28 عاما)، من بلدة كريات غات، حيث تم اعتقاله بعد أن هرب واختفى داخل منزله.

وأوضحت الشرطة أنها أخضعت الشاب للتحقيق وترجح أن خلفية الحادث جنائية.

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