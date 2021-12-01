اعتقالات بالضفة والقدس ومصادرة معدات زراعية بالأغوار

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تم مصادرة معدات زراعية خلال عمليات اقتحام في الأغوار.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 8 شبان خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نزار أبو الهيجا وثائر أبو قطنة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في مخيم جنين.

ومن محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طلال أبو عصبة من منزله في بلدة رافات.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود جبر بحيص من بلدة يطا، والشاب رضوان فرج الله من بلدة إذنا.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي محمود حنني، بعد اقتحام منزله في بيت فوريك.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم أبو صفية من بيت سيرا.

واقتحمت قوات الاحتلال حي جبل الطويل شرق مدينة البيرة، وداهمت عددا من المباني السكنية في الحي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه العشرات من الشبان الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل عودة، من بلدة العيسوية شرق المدينة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، شابا فلسطينيا على حاجز الجيب، وادعت أنه كان بحوزته سكينا.

ويواصل الاحتلال وقواته الخاصة كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال للاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، خربة الراس الأحمر في الأغوار الشمالية، واستولت على مركبات ومعدات زراعية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة فجرا، واستولت على عدد من المركبات والجرارات الزراعية وصهاريج المياه.

وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا مساكن المواطنين وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها.