إصابات في مواجهات متفرقة مع الاحتلال بالضفة

نشبت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة، أسفرت عن عشرات الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق إثر استهدافهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع؛ اليوم الجمعة.

في بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب مواطن بالرصاص الحي و7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحافي، بالإضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ما أسفر عن إصابة مواطن بالرصاص الحي منطقة الرجل نقل على إثرها إلى المستشفى و7 مواطنين بالرصاص المعدني أحدهم في عينه أحيل على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب مصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده، في حين أصيب 55 مواطنا بالاختناق جراء قنابل الغاز".

وتابع أن "الاحتلال قام بحفر الطرق في المنطقة لإعاقة وصول الإسعاف إلى المصابين".

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وعناصر الجيش الإسرائيلي.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 بالاختناق بالغاز خلال المواجهات".

وتشهد قرية بيت دجن منذ عدة شهور مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بينهم أطفال خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب انطلاق المسيرة الأسبوعين المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.

وقال شهود عيان إن "جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم".

وعلى حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، نشبت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين ومنعت المواطنين والمركبات من المرور عن طريقه، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.