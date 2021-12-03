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الصحة الفلسطينية: وفاة و287 إصابة جديدة بكورونا 

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 14:14

الصحة الفلسطينية: وفاة و287 إصابة جديدة بكورونا 
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و245 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي حول الفيروس، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 58، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 31، جنين 29، الخليل 48، نابلس 14، طوباس 3، سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا والأغوار 3، مسافرون عبر معبر الكرامة 5".

وذكرت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 24، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 26، جنين 15، الخليل 51، نابلس 12، طوباس 3، سلفيت 1، طولكرم 3، أريحا والأغوار 2".

ولفتت إلى وجود 49 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 83 مريضا، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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#فيروس كورونا
#الضفة
#غزة

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