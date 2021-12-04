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الاحتلال يعتقل 24 شخصا من الخليل ويخضعهم للتحقيق الميداني

تاريخ النشر: 04/12/2021 - 10:02

الاحتلال يعتقل 24 شخصا من الخليل ويخضعهم للتحقيق الميداني
أرشيفية من صوريف (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السبت، 24 فلسطينيا من بلدة صوريف في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة، وفتشت عددا من منازلها، قبل أن تعتقل 24 مواطنا.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاقتحام استمرت نحو 3 ساعات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") بأن قوات الاحتلال أطلقت سراح المعتقلين بعد ساعات من اعتقالهم، عقب إخضاعهم للتحقيق الميداني.

وأوضحت أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في صوريف، وفتشتها بطريقة استفزازية، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين، لا سيما النساء والأطفال.

والمعتقلين هم: سمير صالح القاضي، ومالك تيسير القدسي غنيمات، وبهاء يوسف عرعر، ومعروف وحيد أبو فارة، وضياء خالد محمود غنيمات، والأشقاء مروان وإبراهيم ومجدي محمد عبد القادر أبو فارة، وعنان محمود القاضي ونجله نور وأشقاءه أحمد ويحيي، وحسام أحمد عبد الفتاح الهور، وحسام عامر حدوش، وأيمن محمد الهور (أيمن هنية)، ومحمد إبراهيم الهور، وتقي الدين جمال الهور، ومجاهد خالد الهور، ومصعب خليل غنيمات، وبهاء زياد أمين أبو فارة، وإبراهيم اكوانين احميدات، وشادي إبراهيم غنيمات وشقيقه فادي، وأحمد إسماعيل غنيمات.

وعادة تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية الاعتقالات خلال مداهمات ليلية لبيوت المستهدفين، وتنقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نحو 4650، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

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#الخليل
#صوريف
#حملة اعتقالات
#الاحتلال الإسرائيلي

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