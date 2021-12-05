اعتقالات بالضفة طالت شقيق الشهيد شوكت ومواجهات بالقدس ونابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من المواطنين بينهم أحمد شوكت، شقيق الشهيد محمد شوكت اسليمة من سلفيت، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق مختلفة بالقدس ونابلس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد شوكت، شقيق الشهيد محمد شوكت اسليمة من سلفيت، والذي نفذ عملية طعن وسط القدس، مساء السبت، أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح.

كما طالت الاعتقالات جهاد أبو عادي، وساجي عطايا من كفر نعمة قضاء رام الله.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال حمزة خليل طقاطقة، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه في قرية مراح رباح.

واندلعت مواجهات ليلية بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، تزامنا مع بدء شبان المقاومة الشعبية في نابلس فعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح، حيث تواصلت المواجهات الفعاليات حتى ساعات الفجر الأولى.

وأفادت مصادر مقدسية أن شبانا فلسطينيين استهدفوا قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية عقب اقتحامها بلدة جبل المكبر، وقبيل ذلك، اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني في شارع نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من منطقة باب العامود، كما اعتدت على شاب آخر بالهراوات.

ومساء السبت، أصيب نحو 40 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والهلع والسقوط؛ جراء ملاحقة قوات الاحتلال للمقدسيين في منطقة باب العامود بالقدس بعد عملية الطعن في المنطقة وإعدام المنفذ من قبل عناصر شرطة الاحتلال.

إلى ذلك، واصل أهالي بلدة بيتا، في ساعات متأخرة من الليل، فعاليات الإرباك الليلي بالقرب من البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح قضاء نابلس.

وأحرق الشبان الإطارات المطاطية ضمن أساليب إرباك جنود الاحتلال، وتشتيت قناصته من استهدافهم، وألقوا الزجاجات الحارقة والحجارة على الجنود.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على أراضي جبل صبيح.