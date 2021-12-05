الصحة الفلسطينية: 3 وفيات بكورونا و275 إصابة جديدة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 204 حالات تعاف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس - 4، الخليل - 77، بيت لحم - 49، رام الله والبيرة - 28، جنين - 18، طولكرم - 5، ضواحي القدس - 3، نابلس - 21، أريحا والأغوار - 2.

ووفقا للبيانات، فإن الإصابات الجديدة شخصت في أعقاب إجراء 3589 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس - 5، الخليل - 36، بيت لحم - 28، رام الله والبيرة - 30، جنين - 23، طولكرم - 1، نابلس - 16، قلقيلية - 2، أريحا والأغوار - 3.

وسجلت حالة وفاة واحدة في دورا وأخرى في بيت ريما قضاء رام الله نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة في قطاع غزة.

ولفتت الكيلة إلى وجود 50 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 84 مريضا، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولم تورد وزارة الصحة في بيانها أي معلومات حول حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت الكيلة أن هناك شكوكا حول 100 عينة بالإصابة بالمتحورة الجديدة "أوميكرون" في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلها إلى مستشفى "تال هشومير" الإسرائيلي للفحص والتأكد.