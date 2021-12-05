الكيلة: 100 عينة مشكوك بإصابتها بـ"أوميكرون" بالضفة

قالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، صباح اليوم الأحد، إن هناك شكوك حول 100 عينة بالإصابة بالمتحورة الجديدة "أوميكرون" في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلها إلى مستشفى "تال هشومير" الإسرائيلي للفحص والتأكد.

وأضافت الكيلة في تصريحات صحفية "نحن بانتظار المادة المخبرية التي تكشف مباشرة الإصابة بالمتحورة الجديدة"، موضحة أن "هذه العينات هي لأشخاص قادمين إلى الضفة من الخارج"، مؤكدة أنه" لم يتم تسجيل أي إصابة بالمتحورة الجديدة بالضفة حتى الآن".

ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية المواطنين إلى التوجه للتطعيم المجاني وأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، لأن ذلك سيجعل مناعتهم أقوى تجاه فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة في فلسطين.

وذكرت الكلية أن "نسبة المناعة في فلسطين أصبحت 42% ونحن نسعى لرفعها، وهي متفاوتة في الضفة وغزة، ففي الضفة تبلغ 60% ، 27.3% في غزة، لذا ندعو أهلنا في قطاع غزة لتلقي اللقاحات".

إلى ذلك، قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة، مجدي ضهير، إن قطاع غزة خرج من الموجة الثالثة لجائحة كورونا بنتائج إيجابية دون إغلاقات وبمعدل وفيات لا يزيد عن 1%.

وأوضح ضهير في تصريحات صحفية حول جهوزية وزارة الصحة بغزة للتعامل مع المتحورة الجديدة "أوميكرون"، "أنه رغم أننا نعيش حالة استقرار إلا أن هذا لا يعفينا من احتمالية الدخول في موجة جديدة، وخيارنا الأساسي هو الاستمرار والتعايش مع الجائحة كما العالم".

ولفت إلى أن وزارة الصحة بغزة أطلقت حملة جديدة مكثفة للوصول إلى جميع المواطنين في الأحياء والشوارع والتجمعات السكنية، بزيارات ميدانية عبر سيارات الإسعاف مجهزة بالطواقم الطبية للوصول إلى المواطنين وحثهم على التطعيم.

وأكد ضهير أن 41% ممن تلقوا التطعيم من الفئة العمرية المستهدفة فوق 16 عاما حتى اللحظة و27% من إجمالي السكان، ولا زلنا بعيدين جدا عن الـ70% المطلوبة من نسبة التطعيم لإجمالي السكان".