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الشرطة الفلسطينية تعلن السيطرة على الاحتجاجات في جبع

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 23:08

الشرطة الفلسطينية تعلن السيطرة على الاحتجاجات في جبع
(تصوير: الشرطة الفلسطينية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، مساء الإثنين، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 10 أشخاص للاشتباه بمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها بلدة جبع في جنين منذ يوم السبت.

وبحسب البيان المقتضب الصادر عن ارزيقات، دفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات كبيرة إلى جبع، مساء الإثنين، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وتخلل المواجهات إطلاق نار، وإلقاء قنابل الغاز والصوت، قبل أن تنجح الشرطة في إعادة فتح شارع جنين - نابلس قرب مفرق جبع، وفقا لارزيقات.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية باتت "تفرض النظام والقانون في القرية (جبع)".

وكانت الاحتجاجات في جبع قد انطلقت يوم السبت الماضي، بعد مقتل الشاب مهران خليلية (21 عاما) من جبع في شجار بين طلبة من الجامعة العربية الأميركية في جنين.

وأغلق المحتجون من جبع الشارع الرئيسي، ثم فتحوه اليوم قبل تشييع جثمان خليلية، قبل أن يعيدوا إغلاقه مرة أخرى بعد التشييع.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد أن المشتبه به الرئيسي بقتل خليلية ، سلم نفسه للشرطة في جنين.

وأعلنت الجامعة الأميركية في جنين، عقب الجريمة، عن تعليق الدوام اليوم السبت مع إخلاء حرم جنين من الطلبة، وتجميد الكتل الطلابية وأنشطتها داخل الجامعة حفاظا على سلامة الطلبة.

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#جبع
#لؤي ارزيقات

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