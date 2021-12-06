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قوات الاحتلال تعتقل 4 أشخاص وتقتحم عدة بلدات بالضفة

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 08:34

قوات الاحتلال تعتقل 4 أشخاص وتقتحم عدة بلدات بالضفة
مواجهات مع الاحتلال قرب الخليل (توضيحية - وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أربعة أشخاص وفتشت عددا من المنازل بينها منازل أسرى محررين، خلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

ففي بلدة سلواد شمال مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معتز حامد، وعبد الرحمن فارس، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الغني فارس.

كما اعتقل جنود الاحتلال المواطن خالد نوابيت من بلدة برقا شمال مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال كل من قرى وبلدات: نعلين، ودير قديس، وخربثا بني حارث، وبلعين، غربي رام الله، وفتشت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا.

وعرف من بين المنازل المقتحمة منزل الأسير المحرر أحمد حمودة من قرية خربثا بني حارث، ومنزل أديب أبو رحمة في قرية بلعين.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#رام الله
#البيرة
#اعتقال

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