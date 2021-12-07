اعتقالات بالضفة والقدس طالت أسرى محررين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واسعة بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخلها اعتقال عددا من الأسرى المحررين.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 8 مواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة والقدس.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المحافظة واعتقلت 5 شبان.

وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طوبا بمسافر يطا، واعتقلت كلا من: يوسف عمر أبو جندية، ورضوان إبراهيم أبو جندية، وجبر إبراهيم علي عوض.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسم يونس مطاوع، أثناء عودته من السفر على معبر الكرامة، كما اعتقلت القوات حمزة الزهور، بعد اقتحام وتفتيش منزله في بلدة بيت كاحل غرب الخليل.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة، وهم، جعفر فوزي أبو صلاح، وحسان رمزي أبو صلاح، وعصام نواف حماد.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم الشيخ خليل من بلدة الرام، بعد دهم منزله وتفتيشه.