اعتقال 17 فلسطينيا بالضفة والقدس بينهم أسرى محررون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، حيث طالت الاعتقالات العديد من الأسرى المحررين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 12 مواطنا بالضفة و5 مواطنين من بلدة العيسوية بالقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحرر شروق البدن، من سكان بلدة تقوع، فيما اعتقلت الأسير المحرر أمير طقاطقة من بلدة بيت فجار، والتي شهدت أيضا اعتقال الشبان: محمد ثلجي، محمد ديرية، كرم ديرية.

ومن بيت ساحور، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: إياد العسليني، ولؤي العسليني، وأحمد شعيبات.

بينما من محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عبد الكريم الحلبي من بلدة روجيب، إلى جانب اعتقال بشير أبو جيش من بيت دجن، وإسلام الشرفا، وشرار بني مفلح من بلدة بيتا.

ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان وفتية من بلدة العيسوية.

واقتحمت قوات الاحتلال العيسوية فجرا، وانتشرت بين أحيائها، ودهمت عددا من منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد يوسف عبيد، وزياد محمد عليان، وأحمد عصام درويش، ويزن عاطف عبيد، وأحمد الأفغاني

واستدعت قوات الاحتلال المواطن إسماعيل ربيع من سكان بلدة بيت عنان بعد مداهمة منزله.