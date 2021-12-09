الاحتلال يفكك خيمة الاعتصام ومستوطنون يطمسون الجداريات بالشيخ جراح

أقدم مستوطنون صباح اليوم الخميس، على طمس الجداريات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، للمرة الثالثة، وذلك بعد أن فككت طواقم بلدية الاحتلال خيمة الاعتصام في الحي.

وفككت سلطات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، خيمة الاعتصام في الحي واعتدت على متضامنين، وذلك تزامنا مع تظاهرة لمستوطنين رفعوا خلالها الإعلام الإسرائيلية وهتفوا "الموت للعرب".

وأفادت لجنة الحي، بأن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من شرطة الاحتلال، أزالت خيمة الاعتصام التي نصبها أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم أمام منزل عائلة الكرد قبل نحو ستة أشهر، وعمدت على تمزيق الصور التي تحمل أسماء العائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وقال المواطن صالح دياب، من الشيخ جراح، إن قوات الاحتلال دققت في هويات المتواجدين داخل خيمة تضامنية داخل الحي قدموا إليها في وقت سابق تضامنا مع السكان.

وأضاف أنها طردت من هم ليسوا من سكان الحي.

وشهد حي الشيخ جراح اعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين بعد التظاهرة التي أقيمت في الحي.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية للمستوطنين بعدما حولت الحي لثكنة عسكرية، في أعقاب عملية الطعن التي نفذتها فتاة، أمس الأربعاء، في الشيخ جراح.

واعتدت قوات الاحتلال على المتضامنين مع الأهالي، وحاولت تفريغ الحي، كما حطمت وأزالت خيمة الاعتصام التي نُصبت قبل نحو ستة شهور أمام منزل عائلة الكرد، وأزالت الصور التي تحمل أسماء عائلات وحدات حي الشيخ جراح عن الحائط.

ويشهد الحي مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان والمتضامنين، الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية وذلك بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرا قرارا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.