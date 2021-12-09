الصحة الفلسطينيّة: 4 وفيات و296 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و243 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة في الخليل، وحالتان في بيت لحم.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: بيت لحم 45، الخليل 74، رام الله 34، ضواحي القدس 3، نابلس 15، سلفيت 2، طوباس 2، جنين 8، قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 110".

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 40، الخليل 97، رام الله 39، نابلس 11، طوباس 6، جنين 18، قلقيلية 0، طولكرم 9، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 20".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضا، بينهم 12 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، بلغت 2,971,206، منها 2,151,819 في الضفة الغربية، و819,387 في قطاع غزة.