مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات مقدسية لـ"فجر تجديد العهد"

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وجهت دعوات مقدسية تحت عنوان "فجر تجديد العهد"، لأداء صلاة الفجر في المسجد غدا الجمعة.

وأفادت دائرة الأوقاف أن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى رغم الأجواء الماطرة، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وصولات صامتة قبالة قبة الصخرة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم"، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ويتعمد المستوطنون المقتحمون أداء طقوسهم التلمودية في منتصف السور الشرقي، وذلك في بقعة مقابلة لقبة الصخرة مباشرة.

وأظهرت الإحصاءات اقتحام 1816 مستوطنا لساحات الأقصى منذ الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، خلال فترة عيد "الأنوار- حانوكاه".

وشملت الاقتحامات مستوطنين وطلاب معاهد دينية يهودية وحاخامات وأعضاء كنيست ووزراء سابقين وموظفين في حكومة الاحتلال، إلى جانب ضباط من المخابرات.

وشهدت أبواب المسجد الأقصى من الخارج إضاءة لشمعدان "الحانوكاه" بشكل استفزازي للمصلين القادمين للصلاة في المسجد.

في سياق متصل، أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لأداء صلاة الفجر يوم غد الجمعة في المسجد الأقصى.

وحث النشطاء الجمهور الفلسطيني إلى المشاركة الجماعية في أداء صلاة الفجر، غدا الجمعة، تحت عنوان "فجر تجديد العهد".

وغرد النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسمي #المسجد_الأقصى_المبارك و #الفجر_العظيم.

وتشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل شد رحال الفلسطينيين إلى القدس والأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال الإسرائيلي برفض مخططات التهويد والاستيطان.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا في الأشهر الماضية دعوات الفجر العظيم، للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي في الخليل، لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.