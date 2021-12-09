28 معتقلا بالضفة والقدس بينهم طلاب من جامعة النجاح

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، بينهم طلاب من جامعة النجاح في نابلس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 24 مواطنا من الضفة بينهم ثمانية من طلبة جامعة النجاح، بينما من القدس جرى اعتقال 4 شبان من العيسوية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ووفقا لنادي الأسير، فإن الطلبة المعتقلين هم: أنس اشتية، وحسن تفاحة، وحمزة طبنجة من نابلس، وإبراهيم عابد من تل، وأيوب دويكات، وإبراهيم دويكات، وعمر الشخشير من بلاطة البلد، وإبراهيم شلهوب من طولكرم.

كما شملت الاعتقالات أيوب شلهوب، وأحمد جمال الصوي من طولكرم، وأحمد حمدان من صيدا، وداهم الجنود منزل الشيخ زياد غربية والد الشهيد صادق غربية في صانور قرب جنين، ومنزل الشيخ هاني أبو سارة، والأسير السابق محمد حمدان في عرابة.

ومن بيت لحم، تم اعتقال مهدي عمر زيادة، بالإضافة لأربعة أشخاص من مخيم الدهيشة، وهم: القيادي كريم عياد، وبلال كريم عياد، والأسير السابق رامز اللحام، ومحمد مناصرة.

وفي محافظة الخليل، اعتقل جنود الاحتلال ثمانية مواطنين من مخيم العروب، وأفرج عنهم لاحقا، باستثناء محمد شحادة الذي ما يزال رهن الاعتقال، ويضاف له الأسير السابق خريمة غيث.

أما في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة العيسوية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين علاء وعمر موسى أبو ريالة، وابن عمهم رشاد أمجد أبو ريالة عقب دهم وتفتيش منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشاب أحمد محمد حسين درباس.