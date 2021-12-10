إضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة

أضيئت شجرة عيد الميلاد، مساء الجمعة، في جمعية "الشبان المسيحية" بمدينة غزة، بمشاركة عشرات الفلسطينيين.

وبدت السعادة ظاهرة على وجوه المحتفلين بإضاءة شجرة الميلاد بعد أن حرموا من ذلك العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

(الأناضول)

وحضر الاحتفال الذي تخللته عروض للفرق الكشفية ورقصات الدبكة، عدد من الشخصيات المسيحية.

وقال مقرر اللجنة الاجتماعية في جمعية "الشبان المسيحية" ماجد العمش، بحفل إضاءة الشجرة: "رسالتنا رسالة محبة وسلام وتضامن".

(الأناضول)

وأضاف العمش: "شجرة الميلاد شجرة الحياة، وإضاءتها ودق الأجراس جاء بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (أيار/ مايو الماضي)".

ولفت إلى أن "المسيحيين في قطاع غزة والمسلمين جنبا إلى جنب لبناء الوطن فلسطين".

(الأناضول)

وتبلغ الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد ذروتها ليلة 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بحسب التقويم الغربي، خاصة في مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح بالضفة الغربية المحتلة.