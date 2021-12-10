كورونا في الضفة وغزة: 6 حالات وفاة و330 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 6 حالات وفاة و330 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 260 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن "الوفيات الجديدة كانت في قطاع غزة بثلاث حالات والخليل بحالتين وبيت لحم بحالة واحدة".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 54، ضواحي القدس 5، الخليل 85، رام الله والبيرة 40، جنين 19، سلفيت 3، طوباس 4، نابلس 17، طولكرم 5، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 97، لافتة إلى انه تم إجراء 4903 فحوصات".

وأشارت الكيلة إلى أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 42، ضواحي القدس 2، الخليل 61، رام الله والبيرة 31، جنين 28، طوباس 11، نابلس 27، طولكرم 7، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 45".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 83 مصابا، بينهم 16 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أوضحت أن عددها في فلسطين بلغ 2,981,940 جرعة، من بينها 2,159,415 في الضفة، و822,525 في قطاع غزة.