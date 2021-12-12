"وفد هندسي مصري يصل غزة لمتابعة إعادة الإعمار"

وصل وفد هندسي مصري، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة المحاصر، لمتابعة جهود القاهرة في ملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على القطاع في أيار/ مايو الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر فلسطيني وصفته بـ"المطلع"، قوله إن "وفدا هندسيا مصريا وصل غزة، عبر معبر رفح (جنوب)، لمتابعة جهود القاهرة التي تبذلها لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".

وأضاف المصدر (لم تسمه الوكالة) أن الوفد مكون من 8 أشخاص، دون تحديد المدة التي ستستغرقها الزيارة.

وتأتي زيارة الوفد عقب مؤتمر عقد الأحد، أعلن فيه وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة، ناجي سرحان، أن جهود إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع "تسير بشكل بطيء".

وأوضح سرحان أن الخلاف الذي أُشيع مؤخرا مع مصر يتمثّل حول "أولويات الإعمار في غزة"، لدى كل من الطرفين المصري والفلسطيني.

وذكر سرحان، أن مصر بدأت مؤخرا بإنشاء "شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي غزة، بالإضافة إلى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية من المقرر إنشاؤها في غزة، بإجمالي يزيد عن 3 آلاف وحدة سكنية، فضلا عن إعداد مخططات لإنشاء جسرين في شوارع المدينة".

وأوضح أن الأولويات التي تضعها مصر لإعمار غزة، تختلف عن أولويات اللجنة الحكومية لإعمار غزة (تديرها حركة حماس) والمتمثّلة في "إعادة إعمار المنازل، والأبراج السكنية، والمنشآت الصناعية والتجارية"، التي دمّرها العدوان الأخير.

ولمدة 11 يوما، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 أيار/ مايو الماضي. وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، فقد بلغت خسائر ذلك العدوان، نحو 420 مليون دولار.

وتسبب العدوان، بحسب الوزارة، بتدمير نحو 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما لحق الضرر الجزئي بين بالغ ومتوسط وطفيف بما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية.