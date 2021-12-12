7 وفيات و305 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 7 وفيات، و305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و270 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن حالة وفاة سجلت في بني نعيم وأخرى في دورا، و خمس حالات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 14، بيت لحم 56، طولكرم 5، الخليل 69، سلفيت 2، رام الله والبيرة 55، طوباس 6، نابلس 24، قطاع غزة 74".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 32، بيت لحم 52، طولكرم 6، الخليل 66، سلفيت 2، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 3، طوباس 10، نابلس 9، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 60".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 62 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضا، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.