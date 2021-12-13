كورونا في الضفة وغزة: وفاتان و412 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة حالتي وفاة و412 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 213 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن حالة وفاة سجلت في طولكرم وأخرى في جنين.

ولفتت إلى أن "الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: جنين 16، بيت لحم 75، طولكرم 6، الخليل 58، سلفيت 3، رام الله والبيرة 57، ضواحي القدس 13، طوباس 15، نابلس 24، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 139".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 9، بيت لحم 26، طولكرم 3، الخليل 46، سلفيت 1، رام الله والبيرة 35، طوباس 3، نابلس 19، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 70".

وبينت أن نسبة التعافي من كورونا بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مصابا، بينهم 15 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.