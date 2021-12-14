كورونا في الضفة وغزة: 9 وفيات و343 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 9 حالات وفاة و343 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 224 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخير؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية إن حالات الوفاة سجلت في قطاع غزة (حالتان)، الخليل (حالتان)، طولكرم (حالتان)، بيت لحم (حالة واحدة)، أريحا والأغوار (حالة واحدة) وجنين (حالة واحدة).

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 76، بيت لحم 55، جنين 24، ضواحي القدس 3، طوباس 6، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، طولكرم 3، سلفيت 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 128، لافتة إلى إجراء 4880 فحصا".

وأوضحت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 68، بيت لحم 45، جنين 15، ضواحي القدس 8، طوباس 16، رام الله والبيرة 21، نابلس 5، طولكرم 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 40".

وذكرت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت الكيلة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 97 مصابا، بينهم 16 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمواطنين، أوضحت أنها بلغت 3,013,558 جرعة، من بينها 2,184,071 في الضفة الغربية، و829,487 في قطاع غزة.