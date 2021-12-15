الاحتلال يجبر عائلة نصار على هدم 3 منازل بسلوان

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، عائلة نصار على هدم ثلاثة منازل، اليوم الأربعاء، في حي واد قدوم في بلدة سوان، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وشرع مازن ومحمد زيد ومحمد فضل نصار، اليوم الأربعاء، بهدم شققهم السكنية الثلاث، والتي صدر مؤخرا قرار من قبل بلدية الاحتلال بهدمها.

وتصل مساحة الشقق ما بين 100 إلى 130 مترا مربعا.

وذكرت الأهالي أن بلدية الاحتلال أمهلتهم حتى الـ31 من الشهر الجاري لهدم الشقق قسريا، وإلا سيتم تغريم كل صاحب شقة بمبلغ 80 ألف شيكل.

ويسكن 11 نفرا شقة مازن نصار، في حين أن 8 يسكنون في شقة محمد زيد، و8 في منزل محمد فضل، حيث أصبح 27 نفرا من عائلة نصار بلا مأوى.

وقال مازن محمد نصار إن هذه الشقق الثلاث، من بين 6 شقق للعائلة ذاتها، صدرت بحقها أوامر هدم، حيث منحت بلدية الاحتلال العائلات حتى الـ31 من شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري، لهدم الشقق الست.

وأوضح أن الشقق تابعة له ولإخوته وأخواته، وهي مبنية على أرضٍ تابعة للعائلة، حيث اشتراها والدهم في الثمانينيات، لكن بلدية أصدرت أمرا بمصادرة الأرض التي بنيت عليها الشقق في التسعينيات بهدف إقامة مدارس عليها.

وأشار إلى أن أكثر من سبعين نفرا من عائلة نصار يعيشون في هذه الشقق الست، لافتا إلى أن بعضها شيّد قبل 10 سنوات، والبعض الآخر قبل 19 عامًا، وأكد أن إحدى الشقق مبنية منذ 25 عاما برخصة بناء، ومع ذلك صدر أمر بهدمها.

وقال نصار إنه "رغم أنني سأترك أثرا سيئا في نفسي وعائلتي بهدم منازلنا، لكن ليس باليد حيلة، سنهدم بأيدينا قبل انتهاء المهلة، وإلا سنتكبد غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيكل لكل واحد منا".