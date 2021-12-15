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تحديد أوقات الدوام الداخليّ والخارجيّ لوسائل النقل في الضفة

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 20:42

تحديد أوقات الدوام الداخليّ والخارجيّ لوسائل النقل في الضفة
تجمُّع لسيارات النقل العام في نابلس (توضيحية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، علي زكارنة، اليوم الأربعاء، أن دوام وسائل النقل والمواصلات (السرفيس الداخلي والخارجي) والحافلات، يبدأ من الساعة السادسة صباحا ولغاية السابعة مساء كحد أدنى في فصل الشتاء، ومن السادسة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساء كحد أدنى في فصل الصيف.

وأوضح زكارنة أن هذا القرار جاء استجابة لعديد الشكاوى من قبل المواطنين، بعدم توفر وسائل النقل على بعض الخطوط بعد الساعة الرابعة.

وقالت الوزارة في قرارها، إن على لجان الخط، التنسيق مع نقابة عمال النقل في كل محافظة، لتحديد برنامج ما بين السائقين.

بيان وزارة المواصلات

وأضافت أنه على كافة السائقين الالتزام بأحكام القرار، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المخالفين.

ونقل موقع "ألترا فلسطين" عن الناطق باسم الوزارة، موسى رحال، قوله إنّ "ساعات الدوام المحددة في القرار هي الحد الأدنى من ساعات الدوام للسائقين، ومن يرغب بالتأخر إلى ما بعد ذلك يستطيع العمل طوال 24 ساعة"، موضحا أن "المقصود من القرار منع إنهاء العمل قبل الساعة السابعة مساءً بالتوقيت الشتوي، والتاسعة مساءً بالتوقيت الصيفي".

وذكر رحال أن "سبب إصدار هذا القرار أن هناك مركبات سيرفيس (داخلي وخارجي) تتوقف عن العمل عند الساعة الرابعة والخامسة مساءً، بينما يبقى الركاب في المواقف، ومنهم من يضطر للركوب في مركبات خصوصي أو أخذ طلبات خاص".

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#وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية
#وسائل النقل والمواصلات
#(السرفيس الداخلي والخارجي)
#الضفة الغربية
#مواعيد وسائل النقل والمواصلات

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