كورونا في الضفة وغزة: وفاتان و386 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة حالتي وفاة و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 360 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن الوفيات الجديدة سجلت في طولكرم والخليل.

وتابعت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 80، الخليل 53، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 76، جنين 17، نابلس 18، طوباس 3، سلفيت 3، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 127، لافتة إلى أنه تم إجراء 5405 فحوصات".

وأكدت الكيلة أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 49، الخليل 109، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 29، جنين 14، نابلس 18، طوباس 4، طولكرم 3، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 101 مصاب، بينهم 13 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.