إصابات بمواجهات بالخليل ورشق مركبات مستوطنين بالقدس

أصيب فتيان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الخميس، في شمال الخليل، تزامنا مع رشق شبان فلسطينيين مركبات مستوطنين بالحجارة في القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل، ما أسفر عن إصابة فتيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي الساعات الأولى صباح من اليوم الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين وفتشت عدة منازل في بلدة يطا، قضاء الخليل.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في بلدة يطا، عرف من أصحابها: محمود شحادة مخامرة، والاسير المحرر محمود جبريل مخامرة.

من جانب آخر، ألحق شبان فلسطينيون أضرارا بمركبات مستوطنين جراء رشقها بالحجارة في أثناء سيرها، صباح اليوم، قرب مستوطنة "بسغات زئيف" في القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فلسطينيين ألقوا الحجارة على مركبات المستوطنين من دون أن تقع إصابات في صفوف ركابها.

وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة في الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ينفذها الفلسطينيون.

وشهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تصعيدا في عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 27 آخرين بجراح مختلفة.