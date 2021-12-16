  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات بمواجهات بالخليل ورشق مركبات مستوطنين بالقدس

تاريخ النشر: 16/12/2021 - 10:42

إصابات بمواجهات بالخليل ورشق مركبات مستوطنين بالقدس
تصاعد التوتر مع الاحتلال بالخليل (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب فتيان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الخميس، في شمال الخليل، تزامنا مع رشق شبان فلسطينيين مركبات مستوطنين بالحجارة في القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل، ما أسفر عن إصابة فتيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي الساعات الأولى صباح من اليوم الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين وفتشت عدة منازل في بلدة يطا، قضاء الخليل.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في بلدة يطا، عرف من أصحابها: محمود شحادة مخامرة، والاسير المحرر محمود جبريل مخامرة.

من جانب آخر، ألحق شبان فلسطينيون أضرارا بمركبات مستوطنين جراء رشقها بالحجارة في أثناء سيرها، صباح اليوم، قرب مستوطنة "بسغات زئيف" في القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فلسطينيين ألقوا الحجارة على مركبات المستوطنين من دون أن تقع إصابات في صفوف ركابها.

وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة في الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ينفذها الفلسطينيون.

وشهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تصعيدا في عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 27 آخرين بجراح مختلفة.

بودكاست عرب 48

#القدس
#الخليل
#مواجهات
#مستوطنون

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقالات بالضفة ومستوطنون يتنكرون بزي عربي لاقتحام الأقصى
اعتقالات بالضفة ومستوطنون يتنكرون بزي عربي لاقتحام الأقصى

2021-12-16

جامعة بيرزيت: هذا ما حدث في قاعة "الشهيد كمال ناصر"
جامعة بيرزيت: هذا ما حدث في قاعة "الشهيد كمال ناصر"

2021-12-15

إدراج التطريز الفلسطينيّ على قوائم "اليونسكو" للتراث الثقافيّ العالميّ
إدراج التطريز الفلسطينيّ على قوائم "اليونسكو" للتراث الثقافيّ العالميّ

2021-12-15

الأكثر قراءة

قتيل في جريمة إطلاق نار باللد

قتيل في جريمة إطلاق نار باللد

2021-12-15
خطة لمواجهة النقص بالأطباء: محفزات مالية لطلاب الطب خارج البلاد

خطة لمواجهة النقص بالأطباء: محفزات مالية لطلاب الطب خارج البلاد

2021-12-15
حالة الطقس: بارد وماطر

حالة الطقس: بارد وماطر

2021-12-15
ضباط إسرائيليون يدعون لاستغلال الهدوء بغزة لإتمام صفقة تبادل

ضباط إسرائيليون يدعون لاستغلال الهدوء بغزة لإتمام صفقة تبادل

2021-12-15
تمديد القيود على القادمين من الخارج وتوسيع قائمة الدول

تمديد القيود على القادمين من الخارج وتوسيع قائمة الدول "الحمراء"

2021-12-15