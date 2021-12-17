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الصحة الفلسطينيّة: 4 وفيات و333 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 17/12/2021 - 15:02

الصحة الفلسطينيّة: 4 وفيات و333 إصابة جديدة بكورونا
امرأة مع ابنيها في دير البلح بغزة (توضيحية - "أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و363 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الوزارة، إصابة 3 أشخاص بمتحورة "أوميكرون"، للمرّة الأولى منذ بدء انتشارها.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير الوبائي حول الفيروس، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في الخليل وحالة في بيت لحم نتيجة الإصابة بالفيروس.

(توضيحية - "أ ب أ")

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: بيت لحم 56، ضواحي القدس 8، الخليل 58، طوباس 5، رام الله والبيرة 43، جنين 12، نابلس 12، سلفيت 1، طولكرم 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 135".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 53، ضواحي القدس 6، الخليل 60، طوباس 2، رام الله والبيرة 50، جنين 19، نابلس 17، طولكرم 3، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 150".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 97 مريضا، بينهم 12 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة
#إصابات كورونا
#وفيات كورونا
#الخليل

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