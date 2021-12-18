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الصحة الفلسطينية: 5 وفيات بفيروس كورونا و165 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 18/12/2021 - 13:04

الصحة الفلسطينية: 5 وفيات بفيروس كورونا و165 إصابة جديدة
(تصوير: وزارة الصحة الفلسطينية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 346 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: الخليل - ثلاث حالات، بيت لحم - حالة واحدة، قطاع غزة - حالة واحدة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس - 6، الخليل - 21، بيت لحم - 32، جنين - 11، رام الله والبيرة - 28، نابلس - 8، طولكرم - 3، ضواحي القدس - حالة واحدة، أريحا والأغوار - 8، قطاع غزة - 55.

ووفقا للمعطيات فإن الإصابات الجديدة سجلت بعد إجراء 2,644 فحص تشخيص للإصابة بكورونا.

وأشارت المعطيات إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 104 مصابين، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
#وزارة الصحة
#مي كيلة

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