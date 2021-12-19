قلقيلية: 15 إصابة جرّاء شجار بعد مباراة كرة قدم

أُصيب نحو 15 شخصا، جرّاء أعمال شغب اندلعت في ملعب بلدية قلقيلية مساء الأحد، بعد انتهاء مباراة نادي حبلة ومركز نور شمس بالدرجة الثانية في الدوري الفلسطينيّ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ونقل موقع "ألترا فلسطين" عن شاهد عيان قوله، إنّ أحداث الشغب، بدأت بعد انتهاء المباراة، بالتراشق بزجاجات المياه، ليتطور الأمر بنزول الجماهير إلى أرضيّة الملعب.

وذكر المصدر ذاته أنّ "نحو 15 شخصًا أصيبوا في أعمال الشّغب، بعضّهم جرح بعد أن قفز عن سياج الملعب، وآخر أصيب بحجر، فيما أصيب اثنان (طعنا) بسكين".

ووصل عناصر من الشرطة الفلسطينية إلى الملعب الذي كان يتواجد فيه نحو ألف مشجّع.