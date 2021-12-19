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67 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 23:23

67 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة
اقتحامات للاحتلال لمدن الضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب 67 شخصا بالرصاص المعدنيّ المغلّف بالمطاط وبالاختناق، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية "الهلال الأحمر" بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 15 إصابة بالرصاص المعدني، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

وكان 3 أشخاص قد أصيبوا في وقت سابق من مساء الأحد، في اعتداء للمستوطنين على المركبات المارة قرب القرية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن "مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة ‘حومش‘ المخلاة". وأكد أن الاعتداء ارتكب "تحت حماية جيش الاحتلال"، وأسفر عن "إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة".

وعُلم أن أحد المصابين، وهو سائق شاحنة، بحالة "خطيرة". ونُقل إلى مستشفى في جنين بواسطة طواقم الإسعاف الفلسطينية.

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#برقة
#نابلس
#الاحتلال الإسرائيلي

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