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إصابة خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 20:11

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شاب وفتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة المزرعة الغربية، شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ("وفا") بأن حالة أحد المصابين وهو شاب في الـ19 من عمره، توصف بـ"الخطيرة".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني فلسطيني، قوله إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في ظهره، نقل إلى مستشفى لاستكمال العلاج.

كما أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده، وفقا للمصدر الأمني.

وقال الناشط في بلدة المزرعة الغربية، أحمد أبو قرع، إن "الإصابة الخطيرة كانت نتيجة رصاصة اخترقت منطقة الظهر وتسببت في نزيف دموي، وأُدخل الشاب إلى غرفة العمليات".

وأضاف أن "الإصابة الأخرى طفيفة بالرصاص المطاطي، وتلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفى".

وأوضح أن "قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ مستخدمة ثلاث مركبات عسكرية، فاندلعت مواجهات قرب مدرسة ذكور المزرعة الغربية الثانوية".

وأفاد بأن "القوة استخدمت الرصاص الحي والمطاطي لتفريق شباب ردوا عليها بإلقاء حجارة".

وبين كانون الثاني/ يناير ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، استشهد 68 فلسطينيا وأصيب أكثر من 13 ألفا و800 في الضفة الغربية، بما فيها القدس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حسب تقرير لمنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة.

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#المزرعة الغربية
#رام الله
#الضفة الغربية
#الاحتلال الإسرائيلي

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