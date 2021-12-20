القدس: الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد حازم الجولاني

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، جثمان الشهيد المقدسيّ حازم الجولاني، لذويه مساء الإثنين، ليوارى الثرى في مقبرة اليوسفية في القدس المحتلة.

وتسلمت العائلة جثمان الشهيد، وهو طبيب من شعفاط، ويبلغ من العمر 51 عامًا، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الإثنين، عند مقر قيادة شرطة الاحتلال في الشيخ جراح.

الشهيد الجولاني

ونُقل الشهيد بعدها لتغسيله في مشفى المقاصد، ومن المقرر أن يُنقَل جثمانه من هناك إلى ساحة الغزالي للصلاة عليه، ثم دفنه في مقبرة اليوسفية، بمشاركة 38 شخصا فقط.

واستشهد الجولاني في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى.