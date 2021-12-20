مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين شبان وجنود الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 7 شبان بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر توفيق أبو عرقوب وهو طالب بجامعة بيرزيت، والمواطن أسامة غازي النعسان من قرية المغير.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن خالد عساف في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة وفتشته.

واعتقلت القوات الأسير المحرر سالم أبو يعقوب من كفل حارس بسلفيت. واعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر جهاد محمود العلامي وخالد عيسى الصليبي من بيت أمر قضاء الخليل.

من محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعد محمود عريقات وإبراهيم علي ربيع، عقب اقتحام منزليهما في بلدة أبو ديس، كما اعتقل الاحتلال محمد زياد شماسنة من قطنة.

وداهمت قوات الاحتــلال منزل والد الأسيرين غيث وعمر جرادات في بلدة السيلة والذي يتهمهما بتنفيذ عملية نابلس وقتل مستوطن. ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات، ومنزل الأسير إبراهيم موسى طحاينة، والأسير محمود غالب جرادات، وأخذوا قياساتها وسلموا اصحابها قرارات بإخلائها تمهيدا لهدمهما، وسط اشتباكات وقعت في المنطقة.