  2. فلسطينيات
  3. أخبار

5 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 19:29

5 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
داخل مركز طبي في غزة ("أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 5 وفيات و389 إصابة جديدة بفيروس كورونا و180 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير الوبائي حول الفيروس، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في جنين، و3 في قطاع غزة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 22، بيت لحم 50، طولكرم 12، الخليل 46، رام الله والبيرة 71، جنين 20، سلفيت 4، نابلس 21، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 135".

وذكرت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 5، بيت لحم 21، طولكرم 4، الخليل 5، رام الله والبيرة 40، جنين 9، سلفيت 2، نابلس 18، ضواحي القدس 4، قلقيلية 2، قطاع غزة 70".

ولفتت إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 118 مريضا، بينهم 16 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#غزة
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"قضية الأسيرات": تنكيل بأسرى بنفحة وحوار "مبدئيّ" مع إدارة السجون
"قضية الأسيرات": تنكيل بأسرى بنفحة وحوار "مبدئيّ" مع إدارة السجون

2021-12-20

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله
إصابة خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

2021-12-20

الاحتلال يُخطر عائلة فلسطينية بإخلاء منزليها في "الشيخ جراح"
الاحتلال يُخطر عائلة فلسطينية بإخلاء منزليها في "الشيخ جراح"

2021-12-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة تسبق العاصفة

حالة الطقس: أجواء باردة تسبق العاصفة "كرمل"

2021-12-19
العاصفة

العاصفة "كرمل" في طريقها للبلاد: الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

2021-12-19
كأس العرب: لاعب سعودي حجب علم إسرائيل عن قميصه

كأس العرب: لاعب سعودي حجب علم إسرائيل عن قميصه

2021-12-19
الاحتلال يزعم اعتقال الخلية التي نفذت عملية نابلس

الاحتلال يزعم اعتقال الخلية التي نفذت عملية نابلس

2021-12-19
تعليمات متساهلة لإطلاق النار: الاحتلال يستهدف ملقي الحجارة

تعليمات متساهلة لإطلاق النار: الاحتلال يستهدف ملقي الحجارة

2021-12-19