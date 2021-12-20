5 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 5 وفيات و389 إصابة جديدة بفيروس كورونا و180 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير الوبائي حول الفيروس، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في جنين، و3 في قطاع غزة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 22، بيت لحم 50، طولكرم 12، الخليل 46، رام الله والبيرة 71، جنين 20، سلفيت 4، نابلس 21، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 135".

وذكرت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 5، بيت لحم 21، طولكرم 4، الخليل 5، رام الله والبيرة 40، جنين 9، سلفيت 2، نابلس 18، ضواحي القدس 4، قلقيلية 2، قطاع غزة 70".

ولفتت إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 118 مريضا، بينهم 16 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.