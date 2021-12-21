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الصحة الفلسطينيّة: 7 وفيات و333 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 17:37

الصحة الفلسطينيّة: 7 وفيات و333 إصابة جديدة بكورونا
(توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل7 وفيات و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و285 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وُسجلت 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتا وفاة في الخليل نتيجة الإصابة بالفيروس.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في بيان صادر عن الوزارة، أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: بيت لحم 46، سلفيت 7، جنين 25، الخليل 39، طوباس 8، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 52، طولكرم 7، نابلس 20، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 121".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 48، سلفيت 0، جنين 14، الخليل 64، طوباس 16، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 20، طولكرم 4، نابلس 11، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 100".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 111 مريضا، بينهم 13 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة
#إصابات كورونا
#حالات تعاف

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