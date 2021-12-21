سلطات الاحتلال تمدد منع عكرمة صبري من السفر

مددت سلطات الاحتلال اليوم، الثلاثاء، قرار منع خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من السفر إلى خارج البلاد.

وأورد مكتب خطيب الأقصى في بيان له "أصدرت ما تسمى وزيرة الداخلية في السلطة المحتلة قرارا يقضي بمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر خارج البلاد لمدة 4 أشهر أخرى تنتهي في 29 آذار/ مارس 2022".

وأضاف "يُعد هذا القرار هو الثالث على التوالي الذي يمنع فيه الشيخ من السفر؛ حيث صدر القرار لأول مرة في آذار/ مارس 2021".

ووصف صبري (82 عاما)، وفقا للبيان ذاته، القرار الإسرائيلي بحقه بأنه "ظالم وجائر وغير مبرر، ويتعارض مع أبسط الحقوق الانسانية والاتفاقات والقوانين الدولية".

وأضاف "البدائل متوفرة من خلال التواصل الاجتماعي بطرقه المتعددة والمتنوعة مع جميع دول العالم".

ومما يذكر أن السلطات الإسرائيلية سبق أن اعتقلت صبري، عدة مرات، ومنعته لعدة أشهر من الدخول إلى المسجد الأقصى، على خلفية تصريحات له رافضه للاحتلال، ومنددة بانتهاكاته بحق الفلسطينيين.