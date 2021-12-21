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عباس يبلغ واشنطن "ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية"

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 23:47

عباس يبلغ واشنطن "ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية"
("وفا")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا").

وذكرت أن الرئيس عباس أطلع لمبرت، خلال استقبالها بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين.

وشدد عباس على "ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد عباس على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات، وفق الوكالة التي لم توضح تفاصيل الزيارة.

ويستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء غد الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان.

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#محمود عباس
#الخارجية الأميركية

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