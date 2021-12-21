مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها وتضييقاتها على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، في محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وردا على تضييقات الاحتلال واقتحامات المستوطنين، تشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل شد رحال الفلسطينيين إلى ساحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والاستيطان.

إلى ذلك، تشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا ووالدة أسيرين خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة، تخللها مواجهات.

ففي البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن محمود الطويل من سكان البيرة.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سماهر زبيدات، وهي والدة الأسيرين أحمد وفتحي زبيدات المعتقلان منذ 10 أيام، وهي أم لطفله لم يتجاوز عمرها الأربعين يوما.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من الجهتين الغربية والشرقية ، وداهمت بناية سكنية وفتشت أحد المنازل، واندلعت مواجهات أثناء دخول آليات الاحتلال للمدينة.

وفي جنين، اقتحم مستوطنون الليلة الماضية، منزل المواطن رباح حنتولي الواقع على أطراف بلدة سيلة الظهر جنوب جنين واعتلوا سطحه، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لسكانه.