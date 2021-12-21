  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 10:30

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة
مواجهات مع الاحتلال بمحافظة نابلس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها وتضييقاتها على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، في محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وردا على تضييقات الاحتلال واقتحامات المستوطنين، تشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل شد رحال الفلسطينيين إلى ساحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والاستيطان.

إلى ذلك، تشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا ووالدة أسيرين خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة، تخللها مواجهات.

ففي البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن محمود الطويل من سكان البيرة.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سماهر زبيدات، وهي والدة الأسيرين أحمد وفتحي زبيدات المعتقلان منذ 10 أيام، وهي أم لطفله لم يتجاوز عمرها الأربعين يوما.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من الجهتين الغربية والشرقية ، وداهمت بناية سكنية وفتشت أحد المنازل، واندلعت مواجهات أثناء دخول آليات الاحتلال للمدينة.

وفي جنين، اقتحم مستوطنون الليلة الماضية، منزل المواطن رباح حنتولي الواقع على أطراف بلدة سيلة الظهر جنوب جنين واعتلوا سطحه، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لسكانه.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#القدس
#مواجهات
#اعتقالات
#الأقصى
#مستوطنون
#اقتحامات

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

5 وفيات بكورونا بغزة و6 إصابات "أوميركون" بالضفة
5 وفيات بكورونا بغزة و6 إصابات "أوميركون" بالضفة

2021-12-21

مسؤولون كنسيون فلسطينيون يتهمون الاحتلال "بالتمييز بحق المسيحيين"
مسؤولون كنسيون فلسطينيون يتهمون الاحتلال "بالتمييز بحق المسيحيين"

2021-12-21

توتر بسجون الاحتلال وانقطاع التواصل مع 80 أسيرا بنفحة
توتر بسجون الاحتلال وانقطاع التواصل مع 80 أسيرا بنفحة

2021-12-21

الأكثر قراءة

"قضية الأسيرات": تنكيل بأسرى بنفحة... وحوار أوّليّ مع إدارة السجون

2021-12-20
جريمة قتل عائشة عبادي: طعنها بالسكين 27 مرة وتركها غارقة في دمائها

جريمة قتل عائشة عبادي: طعنها بالسكين 27 مرة وتركها غارقة في دمائها

2021-12-20
كورونا: حظر السفر لأميركا وتركيا ودول أخرى واعتماد آلية العمل عن بعد

كورونا: حظر السفر لأميركا وتركيا ودول أخرى واعتماد آلية العمل عن بعد

2021-12-20
حالة الطقس: برد شديد وأمطار غزيرة

حالة الطقس: برد شديد وأمطار غزيرة

2021-12-20
إسرائيل تطالب الفصائل بغزة بتهدئة كاملة تشمل العمليات بالضفة

إسرائيل تطالب الفصائل بغزة بتهدئة كاملة تشمل العمليات بالضفة

2021-12-20