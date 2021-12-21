5 وفيات بكورونا بغزة و6 إصابات "أوميركون" بالضفة

توفي 5 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم التأكيد على تشخيص 6 إصابات بالمتحورة الجديدة "أوميكرون" بالضفة الغربية، حيث الاشتباه بمزيد من الإصابات بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات و121 إصابة بكورونا و100 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 1125 عينة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 64، بينهم 47 حالة خطيرة وحرجة.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 189443، بينهم 1733 حالة نشطة، و186031 متعافيا، و1679 وفاة.

أما بشأن التطعيمات في قطاع غزة، بينت الوزارة أن 530728 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 1606760 جرعة لقاح.

وعلى صعيد المتحورة الجديدة، قال مسؤول ملف كورونا شمال الضفة الغربية، د. وسام صبيحات، إن الضفة سجلت حتى الآن 6 حالات مصابة بـ"أوميكرون".

وأضاف صبيحات "هناك استقرار نسبي في عدد الإصابات والمنحنى الوبائي في فلسطين، فتارة ترتفع الإصابات وتارة تنخفض".

وقال مسؤول ملف كورونا إن التوقعات أن ترتفع الإصابات بـ"أوميكرون" في فلسطين خلال الفترة القادمة لأن هناك حركة نشطة مع الأردن والداخل.

وأوضح أن المثبت فيما يتعلق بالمتحورة الجديدة أنها سريع الانتشار، ولكن فيما يتعلق بالأعراض وحدتها، فلا يوجد أعراض جديدة أو خطيرة، بل كباقي الأعراض التي تسببها المتحورات الأخرى.

وفيما يتعلق بنسبة الإشغال بالمشافي، قال صبيحات "لم ترتفع نسبة الإشغال بالمشافي بشكل ملحوظ، فهناك 120 حالة في كافة المشافي بفلسطين، منهم 12 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن إذا انتشر هذا المتحور بقوة ستزيد الحالات بالمشافي".