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اعتقالات بالضفة والقدس واقتحامات للأقصى

تاريخ النشر: 22/12/2021 - 09:36

اعتقالات بالضفة والقدس واقتحامات للأقصى
مداهمات واعتقالات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقال عددا من المواطنين، في وقت اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وأصيب فجر اليوم، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم عايدة قضاء بيت لحم، كما اعتقل 15 مواطنا من مناطق مختلفة من الضفة، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عايدة، أطلق الجنود خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شاب (18 عاما) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، نقل على إثرها الى أحد المشافي لتلقي العلاج.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، أحمد مأمون بدير، وسلوم الدبس، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما في المخيم. كما واعتقل الاحتلال الشاب عطالله زيدان محمد زعول من قرية حوسان، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، حيث اعتقلت القوات خمسة مواطنين من بلدة يطا، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، وهم: المواطن ياسر إبراهيم الجندي، ونجليه يزن، ويزيد، وعدي عبادة الشواهين، وأيوب حسين شريتح.

وداهمت القوات بلدتي سعير، وبيت أمر، واعتقلت كلا من: نزال عدنان الجبارين، وفارس تيسير المطور، وعيسى علي جرادات، ويوسف محمد اخليل، والفتى جميل عبد جميل أبو عياش، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: ورد محمد عبده من بلدة كفر نعمة، ومؤيد فارس سمحان من قرية رأس كركر، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

أما في محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال عيسى عودة عسكر وقصي حامد الخطيب وصالح عمر الخطيب عقب اقتحام منازلهم في بلدة حزما.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي رافقتهم خلال تنفيذهم جولات استفزازية في ساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وقبالة قبل الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

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