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الاحتلال يعتدي على 13 مكتبة ومطبعة بالضفة وغزة خلال 2021

تاريخ النشر: 22/12/2021 - 17:04

الاحتلال يعتدي على 13 مكتبة ومطبعة بالضفة وغزة خلال 2021
عناصر جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بالخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتدت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ على أكثر من 13 مطبعة ومكتبة في الصفة الغربية المُحتلّة وقطاع غزة المحاصَر، منذ بداية عام 2021، بحسب ما أفادت "لجنة دعم الصحافيين"، اليوم الأربعاء.

وأضافت اللجنة في بيان، أن "أكثر من 13 مكتبة ومطبعة ودار نشر في قطاع غزة والضفة الغربية، تعرّضت للاعتداء الإسرائيلي ما تسبب إما بتدميرها كليا أو جزئيا، أو إغلاقها ومصادرة معدّاتها، خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير، وكانون الأول/ ديسمبر للعام الجاري".

وأوضحت اللجنة، أن آخر هذه الاعتداءات طالت مكتبة في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، حيث اقتحمها جيش الاحتلال في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، معززا بآليات عسكرية، وأجرى أعمال تفتيش ومصادرة لآلات الطباعة الموجودة بداخلها.

ورصدت اللجنة "مصادرة الجيش لمجموعة من الحواسيب في مركز للبحوث بمدينة رام الله، بعد تفتشيه والعبث بمحتوياته"، وذلك في آب/ أغسطس الماضي.

ووثّقت اللجنة، اقتحام الجيش الإسرائيلي لمطبعة في مخيم الدهيشة، قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، في 12 تموز/ يوليو الماضي، "وتدمير معدّاتها والاستيلاء عليها دون مبرر".

وتابعت: "كما تم رصد اقتحام قوات الاحتلال مطبعة في مدينة رام الله في 9 حزيران/ يونيو الماضي، والاستيلاء على جميع محتوياتها، وإغلاقها، بحجة مساعدة منظّمة إرهابية".

وخلال العدوان على غزة في أيار/ مايو الماضي، قالت اللجنة إن إسرائيل دمّرت بشكل كلي أكثر من 8 مطابع ودور نشر، تُعنى بـ"خدمات الطباعة".

وفي 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، ذكرت اللجنة أن إسرائيل "اقتحمت مطبعة، شرق مدينة القدس المُحتلّة، وحطمت جزءا من محتوياتها، وخلفت دمارا كبيرا، واستولت على الجزء الآخر، وصادرت ماكينات الطباعة، وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها".

ودعت اللجنة "المؤسسات التي تعنى بحرية الرأي والتعبير، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، إلى حماية المؤسسات الصحافية، ودور الطباعة والنشر".

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#الاحتلال الإسرائيلي
#غزة
#الصفة الغربية المحتلة

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