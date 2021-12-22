الصحة الفلسطينية: وفاتان و291 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاتين، و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و374 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن الوفاتين الجديدتين سُجلتا في محافظتي الخليل 1، وجنين 1، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: بيت لحم 46، الخليل 45، جنين 19، رام الله والبيرة 44، قلقيلية 3، طولكرم 5، نابلس 12، ضواحي القدس 2، طوباس 1، أريحا والأغوار 15 (بينهم 11 مسافرا على معبر الكرامة)، قطاع غزة 110، لافتة إلى أنه تم إجراء 4660 فحصا".

وتابعت أن حالات التعافي "الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 67، الخليل 56، جنين 16، رام الله والبيرة 55، قلقيلية 4، طولكرم 3، نابلس 18، ضواحي القدس 1، طوباس 3، سلفيت 1، قطاع غزة 150".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 107 مصابين، بينهم 14 مصابا يعالَجون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.