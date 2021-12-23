ارتفاع عدد المصابين بمتحورة "أوميكرون" بالضفة إلى 17

ارتفع عدد المصابين بـ"أوميكرون"، المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في الضفة الغربية المحتلة إلى 17 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي قالت إن "جميعهم دون أعراض شديدة".

وذكر الناطق باسم الوزارة، كمال الشخرة، أن الإصابات المسجلة هي لـ9 مواطنين قادمين من الخارج و8 مخالطين، وجميعهم داخل الحجر المنزلي، مضيفا أن الطواقم الطبية تقوم بمتابعة حالتهم الصحية.

وأوضح أن المصابين بـ"أوميكرون" هم من محافظات: طوباس 1، وبيت لحم 3، ورام الله 6، وسلفيت 2، ونابلس 1، وأريحا 4.

وناشد الشخرة المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والالتزام بالحجر المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة، وضرورة إجراء الفحص الطبي.