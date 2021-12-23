اقتحامات للأقصى ودعوات لـ"فجر الأسيرات والأسرى"

اقتحم عشرات المستوطنين، تقدم عضو الكنيست السابق، موشيع فيغلين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما وجهت دعوات مقدسية لإحياء الفجر العظيم بالمسجد غدا الجمعة، تحت عنوان "فجر الأسيرات والأسرى".

وذكرت دائرة الأوقاف أن المستوطنين تقدمهم فيغلن، نفذوا جولة استفزازية في مرافق المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين القادمين من القدس والداخل إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

وصعدت الجماعات الاستيطانية من اقتحامها للمسجد الأقصى، فقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى 2365 مستوطنا، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى 6 مواطنين.

في سياق متصل، أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لأداء صلاة الفجر يوم غد الجمعة في المسجد الأقصى.

وحث النشطاء الجمهور الفلسطيني إلى المشاركة الجماعية في أداء صلاة الفجر تحت عنوان "فجر الأسيرات والأسرى"، في ظل ما يتعرضون له من هجمة شرسة من وحدات القمع الاحتلالية هذه الأيام.

وتشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل شد رحال إلى القدس وساحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

ويأتي "نداء الفجر العظيم"، تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والاستيطان.