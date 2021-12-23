14 معتقلا بالضفة واشتباك مسلح قرب نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق، واشتباك مسلح بالقرب من نابلس، في الوقت الذي أغلق الاحتلال بلدة برقة وحاصرها لتوفير الحماية لمسيرة للمستوطنين إلى مستوطنة "حومش".

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، بأن جرافات الاحتلال أغلقت طريقي "المسعودية – برقة، ووادي البلد – برقة" المؤدية للبلدة بالسواتر الترابية، وهي طرق رابطة بين القرية والشارع الرئيس الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.

وكانت قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا.

إلى ذلك، أطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية عصيرة القبلية قضاء نابلس، فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة برقة، ومنعت الدخول والخروج منها، استعدادا لمسيرة للمستوطنين إلى مستوطنة "حومش".

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واعتقلت الشقيقين مفدى ومناضل سعادة. كما اعتقلت الشابين أحمد أبو ليل وهيثم أبو ليل من بلدة برقة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتقلت كلا من مؤمن مرعي وبلال عاصي وعلي عاصي.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال محمد مهدي طحاينة، ومحمد عاهد طحاينة، وفؤاد جرادات من بلدة السيلة الحارثية.

كما اعتقلت محمود مطيع سليط، من طولكرم، ومحمد نور بني عودة من طمون قرب طوباس، ومحمد إياس شاهين، وعماد حسين شاهين، من مخيم الدهيشة.

وأصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي في كلتا قدميه خلال المواجهات التي اندلعت أثناء عملية الاعتقال في مخيم الدهيشة.