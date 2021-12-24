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إصابات في مواجهات متفرقة مع الاحتلال بالضفة

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 17:01

إصابات في مواجهات متفرقة مع الاحتلال بالضفة
من المسيرة السلميّة في بيت دجن، اليوم الجمعة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أسفرت مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة، عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم الجمعة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها أن "طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع 53 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت في بلدتي برقا وبيت دجن، بمحافظة نابلس".

وأوضحت أنه "بين الإصابات 7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و43 نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع، و3 نتيجة السقوط أثناء الهرب من نيران القوات الإسرائيلية".

ولفتت إلى أنه "جرى نقل 3 إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى التعامل مع بقية الإصابات ميدانيا".

قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن

وفي المسيرة الأسبوعية ببلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شخصان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال.

وحسب المعلومات الواردة، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، إذ قدمت العلاجات لهم ميدانيا.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، أصيب شاب بجروح وصفت بأنها متوسطة بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال.

وعلم أن مواجهات نشبت في عزون جرى خلالها إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت من قبل قوات الاحتلال، ما أسفر عن إصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وينظم الفلسطينيون، مسيرات يوم الجمعة من كل أسبوع، في عدة مواقع بالضفة، احتجاجا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي على أراضيهم.

وأشارت معطيات منظمة إسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

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#الضفة
#الاحتلال
#بيت دجن
#برقا
#كفر قدوم
#قلقيلية
#عزون

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