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القدس: الاحتلال يعتدي على شبان ويعتقل اثنين منهم

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 20:56

القدس: الاحتلال يعتدي على شبان ويعتقل اثنين منهم
أثناء تعرّض الشابين للضرب (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتدى عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، على مجموعة من الشبان في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، واعتقلت شابين منها.

وهاجمت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان المقدسيين في شارع الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس، واعتقلت الشابين شادي أبو سنينة ومهند أبو وهدان بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وأظهر مقطع فيديو اعتداء عناصر الاحتلال على الشابين بالضرب ركلا، فيما كان أحدهما ملقى على الأرض، في حين سُمِعت في الخلفية صوت صراخ إحدى المقدسيات اللاتي تواجدن في المكان أثناء الاعتداء.

واقتاد عناصر الاحتلال، الشابين، إلى أحد مراكز التحقيق.

جاء ذلك، بعد وقت وجيز من اقتحام عناصر الشرطة الإسرائيلية، ساحات المسجد الأقصى، حيث اعتقلت مصليين من مدينة أم الفحم.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الشابين اللذين جرى اعتقالهما هما خالد عليان ويحيى جبارين.

ولم يرد عن الشرطة أي تعقيب حول ماهية الاعتقال، فيما عُلم أن اعتقال الشابين جرى على خلفية حملهما للعبة بلاستيكية على شكل مسدس.

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#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي
#البلدة القديمة في القدس
#اعتقال شابين

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